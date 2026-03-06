東京都によると、麻疹（はしか）への感染が確認された都内在住の５０歳代男性が、４日に都立墨東病院（墨田区）で不特定多数と接触した可能性のあることが判明した。男性は２月２６日に発病し、今月４日午後１時３０〜４０分頃、墨東病院の本館１階総合受付を訪れ、診察を受けた。その後、５日のＰＣＲ検査で麻疹と確定した。発熱や結膜充血、発疹などの症状があり、中等症で入院している。男性に直近の海外渡航歴はなく、麻疹