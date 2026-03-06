高市首相は6日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦に滞在する邦人の輸送は、希望される方を対象に、早ければ明日（7日）以降、順次実施します」とコメントした。イラン情勢の悪化を受けた、邦人輸送について、政府は5日、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦の4カ国の国際空港が閉鎖され出国が困難な状況だとして、希望する日本人は、商用便が運航している