横浜地方気象台横浜地方気象台は６日、雷や突風に関する気象情報を発表した。神奈川県内は６日夜の初め頃から７日明け方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけている。気象台によると、日本海を東に進む低気圧から延びる前線が、７日にかけて関東甲信地方を通過する見込み。その影響で神奈川県内では６日夜のはじめ頃から７日明け方にかけて、大気の状態が非常に不安定になる。ひょうが降る