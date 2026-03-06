女優の福地桃子（２８）が６日、東京・ＮＨＫ放送センターで行われた同局の夜ドラ「ラジオスター」（毎週月〜木よる１０時４５分）取材会に、俳優の甲本雅裕（６０）、女優の常盤貴子（５３）らと出席した。同作は、石川・能登を舞台に、福地演じる大阪出身の主人公・柊カナデが、災害ＦＭのラジオパーソナリティーとして日々奮闘する様子をつづるエンターテインメントドラマ。今月３０日よりスタートする。今回ドラマ初主演