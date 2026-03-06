ＷＢＣ１次ラウンドＣ組のチェコ―オーストラリア戦（東京ドーム）は、オーストラリアがチェコに５―１で勝利した。これでオーストラリアは１次ラウンド２連勝となり、準々決勝進出へ前進した。オーストラリアは２回、チェコに先制点を献上したものの、直後の３回に反撃。２死一、二塁の好機が訪れると、昨季途中にレイズからホワイトソックスへ移籍したメジャー３年目のミードが低めのチェンジアップをすくい上げ、打球は左中