image: HONOR これ、新しいワクワクです。 スペイン・バルセロナで開催された「MWC 2026」にて、中国のスマートフォンメーカー・HONORが「Robot Phone」を正式発表しました。 特徴は背面のカメラモジュールが可動式のジンバル構造になっていること。スライドカバーを開くとカメラがせり上がってきて、まるで小さなロボットの頭が起動するような動きを見せます。