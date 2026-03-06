春野菜の歯ごたえとみずみずしい甘味が楽しい、卵を使った副菜です。人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんに、簡単で手軽につくれる副菜レシピを教えていただきました。みずみずしい甘味がぎっしりつまった優しい味わい野菜のうま味がつまった楽しい歯ごたえのオムレツです。朝食にもお弁当にもおすすめで、いつでも元気をチャージできます。●新タマネギとベーコンのオムレツ【材料（4人分）】 新タマネギ1個 ベーコン