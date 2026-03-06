【ポケモンカードゲーム カードイラストフィギュアコレクション】 3月13日 発売予定 価格：1個1,800円 フィギュア「ポケモンカードゲーム カードイラストフィギュアコレクション」がポケモンセンターおよびポケモンセンターオンラインにて3月13日に発売される。価格は1個1,800円。 今回発売されるのは「ポケモンカード