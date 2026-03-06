豪州戦の4回途中から登板…3回2/3で1安打無失点、3奪三振チェコ代表は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組・オーストラリア戦（東京ドーム）に敗れた。それでも、4回途中からマウンドに上がったオンジェイ・サトリア投手は4回途中無失点の好投を見せた。試合中継では「電気技師」として紹介されたが、“正確”な本職はまた別のものである。3年ぶりに“魔球”が東京ドームに帰ってきた。サト