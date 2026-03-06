病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「睡眠の質改善」に「棒になりきる体操」人は日中、活動することで深部体温が上がっています。この深部体温を寝る前にしっかり下げることが睡眠の質を向上させるポイント。カギは毛細血管にあります。手足の毛細血管が広がると血流量が増え、深部の熱