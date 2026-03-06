1.結膜炎などの病気 猫が涙を流しているときに多い原因のひとつが、結膜炎をはじめとした目の炎症です。まず、結膜炎とは白目の表面やまぶたの裏側にある粘膜が刺激を受けて腫れたり赤くなったりする状態です。 結膜炎が起こると涙が増えるだけでなく、目の周りが赤くなる、黄色や緑っぽい目やにが出る、まぶたが腫れる、まぶしそうに目を細めるといった症状が目立ちます。片目だけの場合もあれば両目に広がることもあり