1960年代を代表するポップ・グループ「ウォーカー・ブラザーズ」の最後の存命メンバーだったゲイリー・リーズさんが、83歳で亡くなった。関係者によると、クリスマス直前に脳卒中を患い、その後回復することなく、3月1日に英エセックスで死去したという。 【写真】大人気だった…若き日のゲイリーさん ゲイリーさんは米国出身のドラマー兼ボーカリスト。