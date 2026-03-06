ロボッチャスクール 高松市の情報通信交流館e-とぴあ・かがわは、テクノロジースポーツ「ロボッチャ®」の定期スクールを2026年4月に開校します。 パラスポーツの「ボッチャ」と「ロボット・プログラミング」を組み合わせ、小学２年生から高校3年生を対象に、ロボットの仕組みや、ロボットを制御するためのプログラミングを学び、ボッチャで試合に勝つための戦略を考える授業です。