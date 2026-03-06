JKAは6日、2024年および25年の世界選手権トラック女子ケイリンで連覇を達成し、昨年のガールズケイリンにおいてオールガールズクラシック（岐阜）、パールカップ（岸和田）、女子オールスター競輪（宇都宮）、競輪祭女子王座戦（小倉）の全G1およびガールズグランプリ（平塚）Vの“年間グランプリスラム”を達成した佐藤水菜選手（27＝神奈川・114期）が、認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン（本部・広島県神石高原町）が運営