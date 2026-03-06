神戸国際大付（兵庫）は第4日の第1試合で九州国際大付（福岡）との対戦が決まった。昨秋の明治神宮大会決勝の再戦で、当時は1―11と完敗を喫した。守備の乱れも絡んで初回に3点を失い、青木尚龍監督（61）は「立ち上がりからバタバタして、何もできなかった。岩見くんに伸び伸び投げられてしまった」と当時を振り返る。ただ、当時のチームにはコンディション不良者も複数出ており、3打席3三振だった井本康太主将（3年）につ