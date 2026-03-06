ファイナンシャルプランナー（FP）1級を取得したお笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）が、5日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。住宅事情について自身の見解を伝えた。購入すべき不動産物件について、八木は「個人では結論を出してる」と断言。「それは新築の戸建て」といい、「僕が見てる限りでは、戸建てのほうがまだ（価格が）上がりきっていない」と説明した。「それはなぜか