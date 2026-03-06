ロームのロゴデンソーが電子部品大手ロームに買収を提案したことが6日分かった。株式公開買い付け（TOB）での全株取得も視野に入れており、買収額が1兆3千億円規模に上る可能性がある。実現すれば、電気自動車などの電力制御に使うパワー半導体分野の大型再編になる。パワー半導体は中長期的に需要拡大が期待されているが、中国企業との競争激化が指摘されている。生き残りに向けて競争力強化を図る考えとみられる。デンソー