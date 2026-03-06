2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤Ë¤Æ¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¤Î2026-27Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥Õ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥Ä¥£¥¢¡¦¥­¥¦¥ê¡ÊMaria Grazia Chiuri¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Ç¤Î½é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Courtesy of FENDIº£²ó·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢¡ÖLess I, more us¡Ê¡È»ä¡É¤è¤ê¤â¡È»ä¤¿¤Á¡É¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥­¥¦¥ê¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£²È¤Î5¿Í