「快速」は本格化 循環線開業で変化広島電鉄が2026年3月28日にダイヤ改正を実施します。市内中心部を周回する新系統「循環線」の開業に伴い、輸送力の増強や快速便の拡充も行われます。 【攻めてる〜】これが広電のダイヤ改正です（画像で見る）循環線は、比治山エリアと市内中心部を循環して結びます。運行ルートは広電本社前を起点とし、皆実町六丁目方面へ向かう内回りと、紙屋町方面へ向かう外回りの2ルートが設定されます