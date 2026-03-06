中東情勢の悪化を受け、日本政府は中東地域にいる日本人の希望者を対象に、サウジアラビアとオマーンから成田空港までのチャーター機を運航する予定です。複数の政府関係者によりますと、今後のさらなる日本人の退避などに備えて、防衛省は、自衛隊機を近く、中東付近に派遣し待機させる方向で調整しているということです。待機地として、インド洋のモルディブが検討されているということです。