ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」が６日、公式Ｘ（旧ツイッター）で５月９日に予定していた上海公演を中止すると発表した。英語と中国語で投稿。「５月９日に上海虹口サッカー場で予定していた２０２６ＤＥＴＯＸＡｓｉａＴｏｕｒ上海公演は、諸般の事情により中止させていただきます。ご迷惑おかけすることを心よりおわび申しあげます」としている。「上海のファンに会うことができなくて残念ですが、皆さんに会