米ホワイトハウスの公式Xが3月5日に投稿した内容が、ポケモンシリーズ初のスローライフゲーム「ぽこ あ ポケモン」をほうふつさせるとして物議を醸している。ホワイトハウスが投稿した画像は「ぽこ あ ポケモン」のゲーム画像をほうふつさせるもので、中央には「make america great again(アメリカを再び偉大に)」の政治的スローガンが掲載されている。画像には、人気キャラクター「ピカチュウ」の姿も確認できる。現地時間5