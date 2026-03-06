◆オープン戦阪神―ソフトバンク（６日・甲子園）阪神の新外国人キャム・ディベイニー内野手＝前パイレーツ＝が、来日初の三塁守備でライナーを落球するミスを犯した。１点リードの６回１死一塁。野村が放った正面のライナーを捕球できず、オープン戦初失策を記録した。その後１死満塁とピンチは広がったが、この回から登板していた４番手・石黒が正木を遊ゴロ併殺打に仕留め、失点は免れた。