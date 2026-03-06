バルセロナは今夏の移籍市場でストライカーの補強に動くようだ。5日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。ハンジ・フリック監督のもとで欧州屈指の攻撃力を誇るバルセロナだが、「9番」を背負い、今シーズンもここまで公式戦通算14ゴールを挙げているポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの現行契約は6月末で満了に。延長オプションも付随しているため去就は依然として不透明だが、クラブは“後釜”