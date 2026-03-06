扶桑社は、堀田秀吾氏の新刊『科学的に正しい「お金が貯まる」習慣』を2026年3月3日に発売した。価格は1760円。堀田秀吾氏『科学的に正しい「お金が貯まる」習慣』同書は、ハーバード大学、オックスフォード大学、スタンフォード大学など世界の名門大学の研究で証明された「科学的にお金が貯まる習慣」を厳選して紹介する一冊。心理学、行動経済学、脳科学の知見をもとに、貯蓄を妨げる思考や行動のクセを解説しながら、貯蓄習慣を