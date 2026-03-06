リンクをコピーする

【ゴリティア】 3月19日 発売 価格：550円 レーティング：IARC 3+ プレイ人数：1人 アークシステムワークスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam/Android/iOS用デジタル版1人用ゴリラ増やしカードゲーム「ゴリティア」を3月19日に発売する。価格は550円。 本作は、1人