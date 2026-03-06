コメダは、全国のコメダ珈琲店で2026年3月12日(木)より、季節限定で「春の新作ケーキ4種」を販売する。【コメダ珈琲店】2026年 春の新作ケーキ4種キャラメル サレ【宮古島の雪塩(R)使用】は、キャラメルクリームと、しっとり焼き上げたクレープ生地を重ね合わせたミルクレープ。口どけの良いキャラメルクリームに宮古島の雪塩(R)を合わせることで、上品な甘さの中にほのかな“塩味のアクセント”が生まれ、味わいをきゅっと引き締