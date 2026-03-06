【モデルプレス＝2026/03/06】歌手の木村カエラが3月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】41歳女性歌手「わかめちゃんみたい」小顔際立つ刈り上げショートヘア◆木村カエラ、新ヘアスタイル披露「わかめちゃんみたいに短くしたじょ」木村は「週末のLIVEのために、髪の毛綺麗にしたよ。そして、また前回と違う感じで切ってもらったよ」と、週末に控えたライブに向けて髪を整えたこ