【モデルプレス＝2026/03/06】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が3月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】23歳ギャル「大人の色気」ミニスカ×素肌透けるシースルーコーデ◆みりちゃむ、美脚チラリのミニスカ姿披露みりちゃむは「珍しくスカート」と記し、白い壁を背に撮影したコーディネート写真を投稿。ダークカラーのキャミソールの上にシースルートップスを重ね、裾にフリルがデザインされた