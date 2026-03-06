【モデルプレス＝2026/03/06】演歌歌手の藤あや子が3月5日、自身のブログを更新。大量の手作り弁当を公開した。【写真】64歳演歌歌手「料亭のお弁当みたい」彩り豊かなおかず＆鶏めしを詰めた弁当◆藤あや子、大量の手作り弁当披露藤は「今日のメニュー」と題した投稿で手作りの弁当「あや弁」を披露。「わが家が仕出し弁当屋さんになりました」と記し、ゴロッとしたじゃがいもが入った「肉じゃが」、ひじきとれんこんの煮物、切り