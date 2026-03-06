北朝鮮が容赦ない猛攻でバングラデシュを粉砕した。サッカー女子北朝鮮代表は3月6日、オーストラリア・シドニーで開催されている「2026 AFC女子アジアカップ」グループBの第2節で、バングラデシュ相手に5-0の完勝を収めた。《画像》「ヤクザ？」北朝鮮選手の“暴力プレー”初戦でウズベキスタンを3-0で下した北朝鮮は、これで2連勝を飾っている。アジアの盟主を自負する北朝鮮の、まさに圧勝劇だった。精神面とフィジカルで相手を