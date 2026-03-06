岡山市水道局 転出届や転入予定の連絡に合わせて、岡山市水道局の開栓・閉栓の手続きがオンラインで一括処理できるようになりました。中国地方では初めてです。 岡山市ではこれまで、転出届や水道局の手続きはそれぞれ別のサイトで行う必要がありましたが、「引越れんらく帳」というポータルサイトに水道局の手続きを追加したことで、水道局の開栓・閉栓を始め、電気、インターネットなどの事業者の住所変更手