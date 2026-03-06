関東近郊のスキー場では、今週末7日(土)から8日(日)は冬型の気圧配置の影響を受けるでしょう。7日(土)は日本海側を中心に雪が降り、風も強まる見込みです。8日(日)も雪が広がりやすく、寒さが続くでしょう。ゲレンデでは万全の寒さ対策が必要になりそうです。土曜日は雪と風荒れた天気の所も明日7日(土)は冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雪が降る所が多い見込みです。長野県北部や群馬県北部のスキー場ではまとまった雪