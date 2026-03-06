小野田経済安保相は6日、高速道路での事故渋滞に巻き込まれたとして、閣議に約5分遅刻し、会見で陳謝しました。6日午前8時24分、小野田紀美経済安保相が慌てた様子で走って官邸に入りました。閣議は午前8時20分からすでに始まっており、小野田氏は約5分遅刻することとなりました。閣議後の定例会見の冒頭で、小野田氏は陳謝し、「予期せぬ事故渋滞に巻き込まれ、身動きがとれなくなった」と遅刻の理由を説明しました。その上で、「