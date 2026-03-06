大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが、3日に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#9に出演。スタジオで「人生の節目」をテーマにトークを展開した。【写真】美太もも全開！“超ミニ”ふわふわコーデのもえあず「天使にしか見えない」自身の大食い人生の転機について「大食い選手権で優勝した瞬間が節目」と言及。「きっかけがつんく♂さん」と告白した。ア