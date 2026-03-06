ＷＢＣ３回出場の内川聖一氏が６日、フジテレビ「サン！シャイン」に出演。番組ではＷＢＣ開幕を特集した。司会の谷原章介が、前回ＷＢＣ優勝メンバーも３歳年をとっているとし、今回はより走力を絡めた攻撃が不可欠として、侍ジャパン各選手の打率、四球、出塁率、ＯＰＳ、得点圏打率などを手書きでびっしり書き込んだデータ表を示し、最強スタメンを発表した。１指・大谷２遊・小園３左・近藤４三・岡本５一・村上６右・牧原