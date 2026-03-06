東京証券取引所6日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸した。終値は前日比342円78銭高の5万5620円84銭。中東情勢の緊迫化で週の前半に大きく値下がりした反動で、割安な銘柄を買い戻す動きが優勢となった。東証株価指数（TOPIX）は14.26ポイント高の3716.93。出来高は23億5186万株だった。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて平均株価は2〜4日に計4600円超下落した。5日に1000円超上昇し、6日も値上がり傾向