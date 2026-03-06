６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３４２円７８銭（０・６２％）高の５万５６２０円８４銭だった。２日連続で上昇した。前日の米株式市場では、中東情勢の悪化で原油価格が高騰し、投資家の間でリスク回避の姿勢が強まったことで主要な株価指数がそろって下落した。流れを受けた東京市場でも午前には一時、７００円超下落した。しかし、その後は米政府が人工知能（ＡＩ）向け半導体の出荷を制