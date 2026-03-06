タレント小籔千豊（52）が6日、カンテレ発フジ系「旬感ライブ！とれたてっ！」に出演。緊迫する米国とイランの間で揺れる日本の立場が取り上げられ、この問題に言及した。番組では、高市早苗首相が、前日にドイツ・メルツ首相と電話会談。「攻撃が民間施設や外交施設にもおよび、民間人の死者も発生した」としてイランの行動を非難したことに触れた。小籔は「僕で例えるなら、どちらも仲の良い友達がいて、その2人がけんかになっ