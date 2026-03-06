タクラマカン砂漠の南端にある新疆ウイグル自治区昆玉市では、面積約550ヘクタールの畑に栽培されている冬小麦が越冬後の再生期に入り、その生存率が90％以上に達している。中国新聞網が伝えた。同市では、円形状の自動散水システムを導入して精密な調整・管理を実施することで、「少量のこまめな灌漑、水と肥料を同時に散布」を実現している。従来の地表灌漑に比べ、約670平方メートル当たり20〜30立方メートルの節水が可能となっ