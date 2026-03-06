韓国戦は午後7時プレーボール→オーストラリア戦は午後12時開始■豪州 5ー1 チェコ（6日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組が6日に東京ドームで行われ、チェコ代表はオーストラリア代表と対戦して逆転負けを喫した。前日の夜に行われた韓国戦から中12時間足らずで迎えたデーゲームという過酷な日程での連戦に、同情の声が寄せられている。チェコ代表は5日の韓国戦でWBC初戦を迎えた。午