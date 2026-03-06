タカラトミーアーツは、『ポケモン30周年 メタルチャームマスコット』を3月9日週より発売する。 【画像あり】カントー地方になじみあるポケモンがラインナップ 今回登場するのは、30周年記念ロゴデザインのメタルチャームマスコットだ。2月27日で発売30周年を迎えた『ポケットモンスター赤・緑』に登場する最初の3匹とその進化系、ピカチュウがラインナップに選ばれている。本体サイズ