平均3失点以内が優勝の条件里崎智也氏が注目の捕手2人パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで「月曜日もパテレ行きSupported by ファミリーマート」が2日更新され、里崎智也氏と五十嵐亮太氏が出演し、2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンのキーマンとなる選手について語った。試合開催が少ない月曜日でもプロ野球、パ・リーグファンが楽しめる時間をつくりたいとの思いで昨年始まった同