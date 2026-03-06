3月8日は国際女性デー。日本の女性の労働力率は過去最高水準を更新し続けています。最新データからは、ライフイベントにかかわらず「働き続ける」ことが当たり前になった、新しい社会の姿が見えてきます。 「M字」の凹みは過去の話？ 「M字カーブ」とは、女性の労働力率をグラフにした際、出産・育児期にあたる30代がガクンと凹んで「M」の字に見える現象を指しますが、この形がいま変化しています。