レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英は、１月18日のバルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷。戦線離脱を余儀なくされた。経過は順調なようで、２月26日には、ボールを使ったトレーニングをする様子がクラブの公式SNSで公開された。そんななか、スペインメディア『Futbol Fantasy』は３月５日、24歳レフティの現状についてこう報じている。 「コーチングスタッフはクボの回復状況を注意深く見守っている。この日本人