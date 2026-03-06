ひろぎんホールディングスは６日、新社長に広島銀行の廣江裕治取締役専務執行役員が就任すると発表しました。 廣江裕治さんはひろぎんホールディングスと広島銀行の取締役専務執行役員で、これまでに広島銀行の人事総務部長や主要支店の統括を歴任してきました。 ひろぎんホールディングスの池田晃治会長は退任し、新たに現社長の部谷俊雄さんが就任する予定です。 新しい体制は６月に移行する予定です。