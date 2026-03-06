「オープン戦、阪神−ソフトバンク」（６日、甲子園球場）三塁で出場したディベイニーが、最初の守備機会で失策をした。六回、１死一塁の場面で野村の放った正面の痛烈なライナーをファンブル。一塁走者のスタートが遅れていたが、二塁ではなく迷わず一塁へ送球。ただ、結果はオールセーフ。スコアボードにはＥのランプがともり、球場はため息に包まれた。ディベイニーは２月のキャンプから遊撃を守っていたが、甲子園初戦