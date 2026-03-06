［東日本大震災１５年］東日本大震災からの復興を進めるため、１５年間で投じられた予算は４２兆円にも上る。インフラの過剰整備や議論の不十分さを指摘する声もあるなか、２０２６年度に始まる５年間の「第３期復興・創生期間」に教訓を生かそうと、使途の検証に取り組む動きもある。地元の反対押し切り建設された巨大防潮堤優美なリアス式の海岸が広がる宮城県石巻市雄勝地区。海と陸を隔てる高さ最大９・７メートルのコンク