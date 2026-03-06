ＮＡＲ（地方競馬全国協会）は３月６日、国際女性デー（８日）に合わせた取り組みとして、ジョッキー時代に女性騎手では国内最多の１３８２勝を挙げた宮下瞳調教師＝名古屋＝の半生をモデルにした各話３分のショートドラマ「まだ、途中」を、６日から３日連続でＮＡＲ公式ＹｏｕＴｕｂｅで公開することを発表した。第１回ではジョッキーを引退し、母親として穏やかに過ごしていた頃に、ある出来事をきっかけに騎手復帰を志す場