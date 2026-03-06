◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ１―５オーストラリア（６日・東京ドーム）前回大会は準々決勝に進んだオーストラリアは、前日５日の台湾戦に続き、この日はチェコ（２敗）を下し、ＷＢＣ連勝発進を飾った。ホワイトソックスで村上宗隆と同僚のミード内野手は、８日に控える日本戦に向け、「特別なことになるだろうね。出発の前には彼とはよく冗談を言い合っていたよ。彼が向こうにいるのは楽しみですね。彼は面白い人だと思